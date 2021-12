Di nuovo la Regina Elisabetta II è in lutto. Il 2021 è un anno terribile per la sovrana inglese. Dopo aver perso l’amato compagno di una vita, il consorte Principe Filippo di Edimburgo, oggi Lilibeth deve dire addio anche alla sua dama di compagnia, Ann Fortune FitzRoy. La donna, che ha vissuto a lungo accanto alla sovrana, aveva 101 anni.

Ann Fortune FitzRoy è stata la dama di compagnia della Regina Elisabetta II dal lontano 1967. Era la sua amica e confidente più cara. Ed era anche la sua Mistress of The Robes, avendo accesso al guardaroba di vestiti e alla collezione di gioielli della regina inglese.

Nominata con il titolo di duchessa di Grafton dalla Regina in persona, era vedova, visto che il duca di Grafton è morto anni fa. Aveva avuto cinque figli. La sua vita è stata spesa tutta al servizio della monarca britannica più longeva sul trono londinese.

La duchessa di Grafton aveva 101 anni. La Regina Elisabetta II, dopo aver dovuto affrontare il lutto più pesante della sua vita, dopo la morte dei genitori, la perdita dell’amato marito Filippo di Edimburgo, si trova ora a piangere un’altra persona cara venuta a mancare.

La dama di compagnia ha condiviso molti anni con la monarca. Le è sempre stata fedele per più di 50 anni. E ora un altro vuoto accompagnerà la sovrana inglese nelle grandi sale di Buckingham Palace. Un 2021 davvero triste per lei (anche visti i rapporti tesi con il nipote prediletto, Harry, e la moglie, Meghan Markle).

La donna è morta per cause naturali. Spesso l’abbiamo vista in compagnia della Regina Elisabetta II in occasioni pubbliche e ufficiali. Era sempre al suo fianco quando lei ne aveva bisogno, con discrezione e fedeltà.

Aveva anche partecipato a diversi viaggi della sovrana. Chi sarà ora la sua nuova dama di compagnia?