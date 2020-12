Nei giorni scorsi era arrivata la notizia che l’attrice canadese Ellen Page, ha deciso di cambiare genere e di diventare un uomo. Ora il suo nome è Elliot Page e, come ha dichiarato sul suo profilo Instagram, non c’è nulla che potrebbe recargli più felicità. Le reazioni dei colleghi di Hollywood non si sono fatte attendere e, a colpire maggiormente, è stata quella di sua moglie, la ballerina Emma Portner.

Con una lunga e accorata lettera pubblicata sul suo profilo Instagram, Ellen Page ha dichiarato al mondo intero di essere un transgender. Quella che è la protagonista principale di molti film di successo, e attualmente impegnata nella serie tv targata Netflix, The Umbrella Academy, ha mostrato tutta la sua felicità per aver intrapreso questo viaggio di transizione.

Già diversi anni fa aveva dichiarato la sua omosessualità e, nel 2018, aveva sposato la ballerina Emma Portner. Ora ha deciso di fare un passo in più verso quella che per lei è felicità. Ha chiesto espressamente che per lei vengano usati i pronomi maschili e ha ufficializzato il cambio di nome in Elliot.

Le reazioni di molti suoi colleghi non si sono fatte attendere. Da Hugh Jackman, Ellen DeGeneres e Mark Ruffalo, a Anna Kendrick, Ian Mc Kellen e molti molti altri. Tutti entusiasti del coraggio mostrato da Elliot.

Un importante segnale e messaggio è arrivato anche dal gigante Netflix. La casa di produzione di The Umbrella Academy, serie in cui Elliot recita nei panni di una dei protagonisti, ha deciso di confermare l’attore nel cast della terza stagione. Inoltre, ha anche annunciato che sta provvedendo a cambiare il nome in tutte le produzioni in cui Elliot ha lavorato.

Elliot Page: tutto l’orgoglio di sua moglie

Il più importante e forte messaggio, però, è quello fatto perpetrare dalla moglie di Elliot Page, Emma Portner. La ballerina, sposata con quella che si chiamava Ellen dal 2018, ha ripostato la lettera di Elliot aggiungendo, però, una dolcissima didascalia. Queste le sue parole: