Molti conoscono Ellen Page per essere una dei protagonisti della serie tv The Umbrella Academy, oppure per la sua candidatura al premio Oscar per l’interpretazione nel film Juno. Nella giornata di ieri, la giovane star di Hollywood ha annunciato in prima persona che si trova in un periodo di transizione e che sarà a breve un uomo. Il suo nome, da oggi in poi sarà Elliot.

Credit: Elliot Page – Facebook

Già molti anni fa, la giovane attrice aveva fatto coming out riguardo alla sua omosessualità. Sin da allora, o forse anche da prima, il suo forte disagio ha fatto si che intraprendesse un percorso che, alla fine, l’ha portata a cambiare genere.

Credit video: Quore Torino – Youtube

Nessun rumor o indiscrezione, a confermare la sua decisione, è arrivato un lungo post direttamente dal profilo Instagram della diretta interessata. Questo è ciò che ha scritto:

Ciao Amici. Voglio condividere con voi che sono trans. I miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a poter scrivere queste cose e ad aver raggiunto questo posto nella mia vita. Sono immensamente grato a tutte le persone che mi sono state vicine in questo viaggio.

Poi ha continuato ringraziando tutti coloro facenti parte della comunità trans che, a detta sua, l’hanno riempita di coraggio. Li ha ringraziati anche per tutte le loro battaglie. Per il loro incessante lavoro per rendere il mondo un luogo più inclusivo e compassionevole. Poi comunica anche che si impegnerà a sostenere e lottare per una società più egualitaria.

Le paure di Ellen Page

Nel continuo del lungo post, Ellen Page, nota anche per aver recitato nel film Inception al fianco di Leonardo Di Caprio, chiede anche di avere pazienza.

Credit: Elliot Page – Facebook

La mia gioia è reale, ma anche fragile. La verità è che, pur essendo infinitamente felice in questo momento, ho tanta paura. Ho paura dell’invasività, dell’odio, degli scherzi e della violenza. Non voglio smorzare questo momento felice, ma voglio avere una visione completa della situazione.

La candidata al premio Oscar, oggi all’anagrafe Elliot Page, ha poi concluso il lungo e commovente post così: