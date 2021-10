Un vero e proprio colpo di scena quello che si è verificato ad Amici 21. La maestra di canto Anna Pettinelli ha deciso di non rappresentare più uno dei suoi allievi. Si tratta del cantante Inder che, dopo il rimprovero della professoressa, è stato cacciato dalla scuola.

Lo scontento e la delusione che Anna Pettinelli ha provato in questi giorni per Inder hanno fatto sì che il cantante lasciasse la scuola di Amici di Maria De Filippi. La maestra di canto, infatti, non ha apprezzato il lavoro del cantante fatto in queste settimane. Per questo si è scagliata duramente contro il giovane, decidendo di non sostenerlo più.

Amici 21: Anna Pettinelli furiosa con Inder

Dopo aver violato alcune regole previste da Amici 21, Inder e Flaza hanno dovuto fare i conti con l’ira dei loro professori. Questi ultimi, dunque, hanno deciso di sospendere la maglia ai due ragazzi pensando anche alla loro eliminazione dal programma.

Proprio per non essere stato rispettoso nei confronti della produzione del talent, Anna Pettinelli si è scagliata duramente contro Inder. La maestra di canto, infatti, ha scritto al cantante una lettera in cui ha espresso la sua volontà di non volerlo più sostenere. Da qui, poi, l’invito al giovane di lasciare la scuola.

Queste sono alcune delle parole che la conduttrice radiofonica ha rivolto al suo allievo:

Questo è stato tutto il tuo impegno di una settimana. Certo avevi da parlare al telefono, oziare sul letto. Ed è proprio per questo tuo disinteresse alla grande occasione che ti è stata data, che non mi sento più di rappresentarti come prof. Da questo momento sei libero di tornare a casa, alla tua vita di prima.

La decisione presa da Anna Pettinelli è stata un duro colpo per Inder. La professoressa di canto, però, ha voluto sottolineare che le sorti del cantante potrebbero cambiare qualora un altro dei professori della scuola di Amici 21 volessero il ragazzo nella loro squadra.