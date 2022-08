La cantante Elodie è tornata single dopo la sua storia con il collega Marracash, al secolo Fabio Rizzo, del quale fino a pochi mesi fa si è professata innamoratissima. Una storia d’amore controversa che ha incantato e conquistato tutti i social per diversi anni ma che purtroppo ha visto la fine in modo del tutto inaspettato.

La stessa ha infatti ammesso al programma ‘La Confessione’: “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”.

Anche al Corriere ha parlato della tormentata storia con il rapper, dichiarando: “È stato molto forte con Fabio: l’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato”.

Elodie e Andrea Iannone insieme: diversi baci scatenano il web

Un grande amore quello tra Elodie e Marracash ma anche una storia che non aveva una connotazione precisa, come ha sottolineato l’uomo: “Come ho già detto, il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto”.

Ma ora a quanto pare il cuore di Elodie potrebbe essere tornato a battere per qualcun altro. Ad affermarlo l’esperta di gossip Deianira Marzano la quale ha fatto sapere di essere stata contattata da un utente che avrebbe visto la cantante in atteggiamenti intimi con un uomo.

In realtà le segnalazioni si inseguono da qualche settimana, da quando la bella romana sarebbe stata beccata con il motociclista Andrea Iannone che sembra proprio aver perso la testa per lei.

Alla Marzano l’utente avrebbe segnalato: “Mercoledì al Sanctuary di Porto Cervo Elodie e Andrea Iannone erano insieme e si sono baciati diverse volte” . È nata una nuova coppia? Aspettiamo che uno dei due ufficializzi la cosa.