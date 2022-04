Come era Elodie da bambina? Ecco la foto spuntata sui social

Senza alcuna ombra di dubbio Elodie è una delle cantanti più amate e stimate all’interno del mondo dello spettacolo. Ma come era la star da bambina? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lei stessa pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Di recente Elodie è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la nota cantante protagonista di un gossip è stata una foto che lei stessa ha deciso di condividere con tutti i suoi fan. Si tratta di uno scatto che la ritrae quando era solo una bambina.

L’artista in più occasioni ha parlato della sua infanzia e non ha mai nascosto le difficoltà che tutta la sua famiglia si è trovata ad affrontare. Queste erano state le sue parole rilasciate in un’intervista:



Sono cresciuta al Quartaccio. Abitavo in un palazzo, in un appartamento delle case popolari. Le case popolari purtroppo sembrano fatte con meno amore delle altre case. Mio padre faceva il musicista di strada. Non lo raccontavo a scuola perché un po’ la cosa m’imbarazzava. Mia madre ha fatto la cubista fino a 35 anni e a me la cosa non piaceva. Poi anch’io ho fatto la cubista e non ho mai permesso che la gente mi giudicasse. Prima di Amici non avevo mai raccontato davvero me stessa, la mia infanzia nelle case popolari. Temevo di farmi mangiare dalla mia storia. E invece bisogna prenderne il meglio.