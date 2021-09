In questi ultimi giorni sta diventando sempre più insistente il gossip riguardo la fine della storia d’amore tra Elodie e Marracash. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che la relazione tra i due artisti sia giunta al capolinea. Nonostante le voci sulla fine del loro amore siano diventate sempre più insistenti, i diretti interessati non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo.

Elodie e Marracash si sono lasciati? In questi giorni non si fa altro che parlare della fine della storia d’amore tra i due cantanti. Il gossip della fine della loro storia, dunque, sta diventando sempre più insistente e alcuni indizi non fanno altro che confermare le notizie circolanti.

A tutti non è passato inosservato che negli ultimi mesi la cantante non si è più mostrata in compagnia dell’amato rapper. Per alcuni, infatti, pare che Elodie sia molto presa dalla sua carriera. Per chi non lo sapesse, a breve la cantante debutterà al cinema con il film Ti mangio il cuore.

Elodie e Marracash si sono lasciati?

I due cantanti fanno coppia fissa dal 2019. La coppia ha scelto di non andare a convivere sin da subito e, a riguardo, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha dichiarato:

Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata.

E ancora:

Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. E lui è come me. Finito il lockdown, ho fatto le valigie. Problemi tra di noi? […] Non abbiamo due caratteri facili.

Come già anticipato, nonostante il gossip riguardo la fine della loro storia, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la notizia. Ora che le voci riguardo una presunta fine dell’amore tra la coppia stanno diventando sempre più insistenti, è probabile che a breve i due artisti lasceranno delle dichiarazioni a riguardo.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: