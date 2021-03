Elodie incanta a Sanremo ma sapete quanto costano i gioielli che ha sfoggiato? Il prezzo è da capogiro

Elodie è la star della seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Sul palco del teatro Ariston la cantante è apparsa in tutto il suo splendore, stavolta non nelle vesti di concorrente bensì di co-conduttrice. Per la prima uscita l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha scelto un lungo abito color rosso fuoco, ricoperto di cristalli tono su tono. Scendendo le scale in modo leggermente goffo, la 30enne si è scusata, ma il vestito portato era pesante.

Elodie protagonista di un piccolo incidente

Oltre al vestito, però, risaltano pure i gioielli Bvlgari della collezione serpenti, che Elodie indossa ai lobi e sul polso. L’interprete è stata peraltro protagonista di un piccolo incidente, poiché uno degli orecchini le è caduto.

I prezzi

Il modello adottato dalla fidanzata del rapper Marracash fa parte della collezione Serpenti di Bvlgari: realizzato in smeraldi, diamanti e oro bianco, costa 45 mila euro.

Al polso, invece, Elodie ha un bracciale della medesima linea, in diamanti e oro bianco, del valore di 50 mila euro. E l’acconciatura? La romana ha optato a favore di un raccolto con chignon alto e capelli tirati.

Il trucchetto delle fasce color nude

Camminando sul palcoscenico la cantante ha successivamente rivelato, sotto la presenza dell’abito, un paio di fasce color nude fissate sulla coscia, Si tratta di un trucchetto impiegato per evitare che l’abito le si apra sul davanti. In tal modo lo spacco rimane morbido e mostra le gambe ma scongiura spiacevoli sorprese.

Elodie: due paia di sandali

Per le sua apparizioni al Festival di Sanremo 2021 la trentenne ha completato il look con scarpe Jimmy Choo. Si tratta di due paia personalizzate di sandali gioiello. Il primo sandalo è il modello Saeda in raso rosso, allacciato alla caviglia con un luccicante cinturino ricoperto di cristalli. Il secondo, in raso color nude, è il Josefine, con decorazioni di cristalli che avvolgono il piede e impreziosiscono il tacco.