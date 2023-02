Elodie è stata la prima artista ad esibirsi per la finale del Festival di Sanremo 2023, bellissima come sempre. Il suo vestito mozzafiato ha lasciato il pubblico senza parole. Ma avete sentito la proposta in diretta?

Ancora sorrisi a Sanremo e il merito, come sempre, è del FantaSanremo. Poco prima che Elodie iniziasse a cantare, qualcuno tra il pubblico le ha fatto una proposta di matrimonio! “Elodie mi vuoi sposare?”

Chissà se gli ideatori del tanto amato gioco FantaSanremo sono stati attenti come gli utenti social. Elodie ha guadagnato 20 punti? La cantante purtroppo non ha risposto, quindi con molte probabilità la proposta non è valida. Ma lo scopriremo domani mattina!

“Due”, il significato della canzone di Elodie

Sul palco dell’Ariston, Elodie si è esibita con il suo brano “Due”. Ma sapete qual è il significato della canzone? La tanto amata cantante italiana ha voluto aprire gli occhi del suo pubblico sulla complessità delle relazioni. Il testo racconta della storia d’amore tra due persone. Un amore fatto di tante sfumature, cose belle e gioiose e cose brutte e lacrime. Nonostante quell’amore appena iniziato sia già alla fine, lei rifarebbe tutto.

“Che rumore fa il silenzio di tutte le nostre telefonate interrotte? Sapessi dirti basta, ma il cuore danza. Per me le cose sono due: lacrime mie o lacrime tue”.

C’è chi ha subito pensato a Marracash, alla storia d’amore tra i due artisti che per due anni è stata al centro del gossip. Tuttavia la cantante non si è mai espressa al riguardo.

Sul suo profilo Instagram Elodie aveva parlato di una canzone che rappresenta uno sfogo, utile nei momenti più tristi, ascoltato con le cuffie.

Elodie Di Patrizi è nata a Roma il 3 maggio del 1990. Si è fatta conoscere grazie alla 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi e poi con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia.

È tornata a scendere le scale dell’Ariston anche nel 2020, esibendosi con il suo brano Andromeda. Una carriera per la quale la cantante può andare più che fiera. Tre album e due candidature agli MTV Europe Musica Awards.

Elodie ha anche debuttato lo scorso anno nel mondo del cinema, ottenendo un ruolo nel film Ti mangio il cuore.