Ci sono cantanti che nella quarta serata di Sanremo 2023 stanno cercando di recuperare tutti i punti non fatti nelle prime puntate. No, non stiamo parlando della classifica finale del Festival della canzone italiana, ma del “controfestival”. Elodie ruba la borsa di Serena Bortone, conquistando così il bonus Pelù del FantaSanremo 2023.

Fonte foto da video su Twitter

Al FantaSanremo i cantanti in gara sul palco dell’Ariston guadagnano punti se fanno qualcosa di previsto nel regolamento. Uno dei bonus previsti è il bonus Piero Pelù, che si ottiene solo se un interprete ruba una borsetta durante la sua esibizione.

Il riferimento è al “fattaccio” combinato in occasione della scorsa partecipazione a Sanremo, quando durante la sua esibizione ha rubato la borsa di una signora seduta in platea. E ha ripetuto il gesto anche durante l’esibizione in esterna quest’anno a Sanremo 2023.

Gli organizzatori del FantaSanremo hanno inserito quest’anno un bonus davvero molto particolare, che nella serata delle cover Elodie ha deciso di regalare a tutti coloro che l’hanno scelta per formare le squadre che partecipano al FantaSanremo.

La cantante, infatti, si è esibita nella serata delle cover insieme a Big Mama, sulle note della famosissima canzone American Woman, grande successo di Lenny Kravitz. Vestita come una moderna catwoman, Elodie compie anche un furto, ma solo per fare un favore ai concorrenti del FantaSanremo.

Elodie ruba la borsa a Serena Bortone: quanti punti si guadagnano al FantaSanremo?

Elodie, per aver rubato la borsetta della conduttrice Serena Bortone, seduta in prima fila durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, regala a chi l’ha messa in squadra ben 20 punti, per il bonus Pelù.

Vestita con un body di pizzo e lunghi stivali neri, la moderna ladra non si accontenta però di collezionare solo questo bonus. Forse per cercare di recuperare il terreno perduto e salire la classifica, Elodie ha anche indossato gli occhiali da sole, ha cantato in platea e cos’altro ha fatto per conquistare bonus?