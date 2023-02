Elodie e il mistero della borsa rubata a Serena Bortone: ecco la verità

È calato il sipario sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo vinta da Marco Mengoni. Una vittoria quasi scontata sin dalla vigilia. Il brano dell’artista è stato molto apprezzato dal pubblico e dalla sala stampa e non è mai uscito dalla prima posizione in classifica, anche di quelle provvisorie.

Il venerdì come di consueto è stata la serata delle cover e anche questa è stata vinta da Marco Mengoni che ha portato sul palco il brano Let it be dei Beatles.

Fonte: Rai

Ogni artista ha portato un suo brano a scelta cantato insieme ad un altra persona o gruppo. Una delle più scatenate è stata Elodie che ha cantato il brano American Woman, pezzo hard rock anni ’70 riscoperto grazie a Lenny Kravitz.

Elodie si è presentata sul palco vestita con un look molto aggressivo e improvvisamente ha fatto un gesto che ha spiazzato tutti. La cantante è scesa dal palco dirigendosi verso la prima fila dove erano seduti i vertici Rai e personaggi vari, tra cui Serena Bortone.

L’obiettivo di Elodie era proprio la conduttrice di Oggi è un altro giorno, o meglio la borsa della Bortone. La cantante ha infatti rubato la borsa che era sotto la sedia portandola sul palco.

Ieri la conduttrice che è tornata nello studio classico di Oggi è un altro giorno dopo la parentesi sanremese, ha svelato la verità sul gesto di Elodie.

Tutto è stato fatto per un motivo semplice: guadagnare punti al Fantasanremo.

“Adesso vi racconto com’è andata. Ho visto Elodie che arrivava, ma non capivo cosa volesse fare. Siccome io per natura sono generosa, quando ho compreso che non trovava il manico della borsetta, gliel’ho voluta porgere.” – ha svelato la Bortone.

“Prima ho detto ‘sta facendo qualcosa collegata allo show’. Poi ho capito che puntava alla borsa per prendere punti al FantaSanremo” – ha svelato la conduttrice. Alla fine la stessa Elodie ha poi lasciato la borsa sulle scale in modo che la conduttrice la potesse recuperare.