Elodie ufficializza la rottura con Marracash: “ma gli voglio ancora bene”

Nulla da fare, un’altra storia d’amore tra cantanti finita Questa volta la rottura è tra Elodie e Marracash, i due sembravano destinai durare e invece anche il loro amore si è interrotto.

Le voci sulla presunta crisi circolavano già da tempo, ma ora a confermare la rottura è stata l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. La giovane ha ammesso che tra loro le cose non andavano, ma la rottura è stata pacifica.

Solo stima, quindi, per Marracash che è uscito proprio oggi con il suo nuovo disco. Elodie ha spiegato:

Oltre a volergli bene come persona, lo stimo come artista. Il suo processo creativo e incredibile. Ad alcuni brani sono particolarmente legata, perché contengono parecchio del periodo che abbiamo vissuto insieme, e mi riempie il cuore poterne essere stata parte.

Proprio sulla copertina del nuovo disco appare infatti Elodie, insieme ai parenti del cantante. Nessun ritorno di fiamma però, semplicemente una persona importante nella sua vita che è stata raffigurata insieme agli altri.

Il cantante ha spiegato:

Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose.

È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine . È anche nel video di “Crazy love”, mettiamo in scena la fine del nostro rapporto e ci uccidiamo. vicenda.

Insomma per il momento non se ne parla, non torneranno insieme. Elodie sembra stia frequentano anche un noto modello, Davide Rossi, con la quale è stata paparazzata più volte. Un nuovo amore quindi da presentare al grande pubblico?