Elvis Antolini sulla storia d’amore di suo fratello con Cecchi Paone: i retroscena

Senza alcuna ombra di dubbio, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone sono tra i protagonisti più popolari e chiacchierati di questa nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. A parlare in merito alla loro esperienza in Honduras è stato Elvis Antolini, il fratello di Simone. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Nel corso degli ultimi giorni, Elvis Antolini è stato ospite a Isola Party. Qui, in occasione di un’intervista, il celebre modello si è lasciato andare a dichiarazioni inedite in compagnia di Andrea Dianetti e Giorgia Palmas.

Nel corso della conversazione, il vincitore di Mister Sanremo e Mister Bello d’Italia ha parlato in merito all’avventura di suo fratello Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone a L’Isola Dei Famosi:

Vedere mio fratello in Honduras mi fa piacere. Noi ci vedevamo tutti i giorni e adesso lo vedo in televisioni. Sono contento per lui e per Alessandro e spero che quest’avventura vada avanti. Li vedo molto bene insieme. Se a casa ci aspettavamo di questa partenza? L’Isola è tosta rispetto ad altri reality ed è molto impegnativa. Però mio fratello è molto competitivo e ama le emozioni forti come questa. Poi è stato il primo leader e sono fiero.

Successivamente, l’attenzione è stata spostata sulla storia d’amore tra i due personaggi televisivi. Nel dettaglio, Elvis ha svelato come si è svolta la conoscenza tra suo fratello minore e Alessandro:

Come si sono conosciuti? Alessandro Cecchi Paone e Simone si sono conosciuti tramite Instagram e poi si sono visti. Dalle conversazioni è nato tutto. A fare il primo passo è stato Simone. Sì magari il più grande si fa un po’ desiderare. Ormai stanno insieme da un anno. Alessandro lo conosco io, ma la famiglia ancora no. Non è stato presentato al momento. La crisi che hanno avuto sull’isola? Penso che questo programma sarà una prova e ne usciranno più forti di prima. Il contesto comunque non è facile tra la fame e tutto il resto.

Infine, il modello ha dichiarato che suo fratello rimarrà fedele al suo compagno per tutta la durata della loro esperienza al programma condotto da Ilary Blasi. Queste sono state le sue parole: