Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore i nomi di Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quanto emerso, pare che la storia d’amore tra i due Vip sia giunta al capolinea. A rendere pubblica la notizia è stato Guillermo Mariotto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Ema Stokholma e Angelo Madonia non sono più una coppia. La storia d’amore tra i due Vip era iniziata un anno fa ma, a quanto pare, qualcosa è andato storto e i due sono stati costretti a mettere la parola fine al loro amore. Come già anticipato, la notizia è stata resa pubblica da Guillermo Mariotto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Queste sono state le parole del giudice del programma di Milly Carlucci:

Voglio di più da Paola Perego. Quando lui ti ha trascinata hai inchiodato la gamba come un freno a mano. Ti devi lasciare andare. Guarda tutta quella roba di lui, che adesso è pure libero.

In seguito alle parole del giudice di Ballando con le Stelle è intervenuta la padrona di casa Milly Carlucci che ha commentato le parole di Guillermo Mariotto in questo modo:

Parliamo di tempo, parliamo di bachata e parliamo di ballo.

Nonostante i due non si sono esposti in merito al gossip che in queste ore sta circolando sul loro conto, sono emersi una serie di indizi che confermerebbe le parole rilasciate da Guillermo Mariotto. Sembra infatti che Ema Stokholma abbia smesso di seguire su Instagram il suo compagno. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se i due Vip romperanno il silenzio e sveleranno dettagli sul gossip che circola in questi giorni sul loro conto.