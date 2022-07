Raimondo Todaro e la rivelazione su Milly Carlucci: “Con Milly rapporti chiusi non benissimo”

Per anni Raimondo Todaro è stato uno dei volti principali di Ballando con le Stelle, il programma campione del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Dopo anni di permanenza nel programma il ballerino ha preso la decisione di cambiare strada. E così, dallo scorso anno, lo possiamo vedere nelle vesti di professore di ballo nel banchi di Amici di Maria De Filippi.

In un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini nel suo nuovo programma Un caffè con... Raimondo Todaro ha ripercorso la carriera e il suo percorso artistico dagli inizi fino ad oggi. Durante il colloquio con la sua collega, però, il ballerino non ha potuto fare a meno di rilasciare alcune dichiarazioni riguardo Milly Carlucci.

In particolar modo Raimondo Todaro ha confessato di aver chiuso i rapporto con la padrona di casa di Ballando con le Stelle non bene. Queste sono state le parole del ballerino a riguardo:

Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto quello che comunque so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai. Mi è dispiaciuto che quando abbiamo chiuso i rapporti non li abbiamo chiusi benissimo. Però io sono con la coscienza a postissimo, io so che lei sa, quindi mi basta quello.

Successivamente il ballerino ha raccontato di come sia giunto ad Amici di Maria De Filippi:

Come sono arrivato ad Amici? Francesca lavorava lì e con Maria un rapporto c’era. Era capitato di incontrarci diciamo. Anni prima avevamo già fatto una chiacchierata.

E, continuando, Raimondo Todaro ha dichiarato:

Quando ho deciso di interrompere la mia esperienza a Ballando ho chiamato Maria e le ho detto che ero disponibile. Lei mi ha chiamato per fare una chiacchiera in ufficio ed è andato tutto benissimo.

Dopo queste dichiarazioni, Milly Carlucci ha deciso di rimanere in silenzio e per ora non ha risposto a quanto detto da Raimondo Todaro.