Ema Stokholma, svelati i motivi dell’addio ad Angelo Madonìa: le parole della dj

Nel corso delle ultime ore il nome di Ema Stokholma sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. La dj, in occasione dei suoi 40 anni, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Repubblica’ dove si è raccontata rivelando anche i motivi dell’addio ad Angelo Madonia. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

La notizia dela fine della storia d’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia è stata una delle più chiacchierate dalle pagine di gossip. A distanza di qualche mese dalla fine della relazione con il ballerino di Ballando con le Stelle, la dj ha rivelato il motivo per cui la loro storia è naufragata.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Io sono una donna libera, le relazioni mettono le catene, devo essere libera nei miei modi di essere, di parlare, di vestire, di avere le mie amicizie. Libertà non vuol dire dormire con altre persone, ma voglio essere libera di essere me stessa, come mi sento. Sto bene anche da sola… sono una rompi p***e.

Come già anticipato, nell’intervista rilasciata a ‘Repubblica’ in occasione dei suoi 40 anni, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha ripercorso la sua vita, raccontando di aver avuto un’infanzia difficile. Oltre a ciò, la dj ha svelato di non aver avuto mai un bel rapporto con il proprio corpo fin quando non è arrivato Ballando con le Stelle. Queste sono state le sue parole a riguardo:

A un certo punto a Ballando con le Stelle ho capito che potevo essere tante cose; è stato interessante.

In seguito, Ema Stokholma ha svelato cosa è stato per lei il programma condotto da Milly Carlucci. Queste le sue parole: