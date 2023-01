Emanuela Folliero, incidente domestico: “Ho rischiato di morire”

Per fortuna solo un grande spavento e nessuna conseguenza grave per l'ex annunciatrice di Rete 4.

Brutta disavventura per Emanuela Folliero. La famosa annunciatrice e volto di punta di Rete 4 è rimasta qualche giorno fa vittima di un incidente domestico che poteva avere delle conseguenze molto gravi.

Per fortuna tutto si è risolto per il meglio ed Emanuela ha potuto raccontare ai microfoni di Rtl 102.5 nella cornice della trasmissione Trends & Celebrities cosa è successo.

Emanuela ha raccontato che tutto è accaduto il giorno dell’Epifania quando una piccola distrazione ha rischiato di costargli cara. L’annunciatrice ha preso una brutta scossa elettrica.

“Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa di energia elettrica. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene. Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo e non è accaduto nulla di grave. Solo tanta paura.” – ha raccontato.

Insomma solo tanto spavento per lei ma per fortuna nessuna conseguenza grave. Gli incidenti domestici e le scosse elettriche possono essere molto pericolose e a volte culminano anche in esiti fatali.

Nel corso della chiacchierata in radio Emanuela ha avuto modo di affrontare anche altri argomenti per fortuna più soft. Come ad esempio il rapporto che la lega da anni con un’altra annunciatrice d’eccezione come Patrizia Rossetti, da sempre considerata una delle regine delle televendite.

Patrizia oggi è impegnata al Grande Fratello Vip ma ancora oggi coltiva una grande amicizia con Emanuela a tal punto di arrivare a sognare un giorno di condurre un programma con lei.

Negli ultimi anni Emanuela si è un po’ allontanata dalla televisione italiana e le uscite pubbliche sono davvero ridotte al minimo. Una lontananza che non sembra toccarla più di tanto. Come lei stessa ha confessato non si sente drogata di telecamera” e per questo non ha alcun interesse