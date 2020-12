Emilio Fede è stato ricoverato: le sue condizioni

Nel corso delle ultime ore è arrivata la triste notizia di un noto giornalista. Stiamo parlando di Emilio Fede il quale è risultato positivo al Coronavirus. Attualmente il conduttore televisivo è stato ricoverato durante questa mattinata presso il residence allestito dall’Asl all’ospedale del Mare di Napoli.

Emilio Fede già nel corso dei giorni precedenti aveva effettuato un tampone il quale è risultato positivo. Questa mattina, il celebre giornalista ha dovuto ricorrere ad un ricovero nel residence dell’ospedale di Napoli. Quest’ultimo ospita pazienti Covid-19 che sono asintomatici o paucisintomatici, ossia persone che riscontrano lievi sintomi della malattia. Alla luce della sua positività al Coronavirus, il conduttore televisivo stava trascorrendo l’isolamento in un noto hotel del capoluogo campano.

Emilio Fede per anni è stato a capo della redazione del telegiornale di Rete Quattro. Nel corso del mese di giugno, sei carabinieri hanno arrestato il celebre giornalista per evasione dagli arresti domiciliari. Infatti quest’ultimo aveva lasciato la sua abitazione a Milano per andare a cena in un ristorante e festeggiare il compleanno di sua moglie.

Lo scorso settembre Emilio Fede ha deciso di trasferirsi a Napoli dove vive con la moglie Diana De Feo, partenopea. Infatti proprio a settembre si era presa la decisione di trasferire gli arresti domiciliari del giornalista ai servizi sociali. Infatti, alla luce di questo lui stesso ha deciso di abbandonare la Lombardia.

Circa un due mesi fa, nel mese di ottobre, la giunta regionale della Campania ha approvato la costituzione del residence in una struttura alberghiera. Si tratta di un edificio nei pressi dell’ospedale del Mare, a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, il quale era era da tempo inutilizzato.

Le condizioni di salute di Emilio Fede

Dunque, Emilio Fede dal momento in cui è impossibilitato ad effettuare l’isolamento domiciliare nella sua abitazione, si è trasferito in questa struttura. Stando ad alcuni aggiornamenti, le sue condizioni di salute sono buone ed il ricovero è stato effettuato solo in via precauzionale.