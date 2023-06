Emilio Fede, il duro attacco a Mara Venier spiazza: “Non eri nessuno”

Nel corso delle ultime ore il nome di Emilio Fede è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Tramite una diretta Instagram l’ex direttore del TG4 si è lasciato andare ad un duro sfogo contro Mara Venier, alla quale ha lanciato delle critiche che non sono di certo passato inosservate. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Emilio Fede contro Mara Venier. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore l’ex direttore del TG4 ha rivolto delle pesanti critiche alla conduttrice di Domenica In, costretta a condurre una puntata della trasmissione non semplice a causa delle perdita del genero.

In seguito alle parole di Mara Venier, Emilio Fede, tramite una diretta Instagram, si è scagliato contro la conduttrice rivolgendole queste parole:

Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno.

Probabilmente l’ex direttore del TG4 ha considerato l’atteggiamento e le parole di Mara Venier fuori luogo ed ha deciso di reagire in questo modo.

Al momento Mara Venier è rimasta in silenzio ed ha deciso di non rispondere a questa vicenda tanto chiacchierata in queste ultime ore. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la conduttrice di Domenica In si esporrà e commenterà le pesanti critiche che Emilio Fede le ha riservato. Tuttavia, non è la prima volta che Mara Venier riceve critiche molto simili a quelle mosse da Emilio Fede in questi giorni,

Sono molti, infatti, i telespettatori che considerato la conduttrice poco professionale. Nel dettaglio, tutti hanno affermato che le interviste che Mara Venier fa ai suoi ospiti a Domenica In sono troppo egocentriche. Anche in questo caso, Mara Venier è rimasta in silenzio ed ha deciso di non rispondere alle critiche che i telespettatori hanno mosso contro di lei. Vedremo se nelle prossime ore la conduttrice romperà il silenzio e commenterà le parole che in questi giorni stanno circolando sul suo conto.