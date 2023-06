Emilio Fede, il motivo per cui non era presente ai funerali di Silvio Berlusconi, poi gela un utente: cosa è successo

Emilio Fede non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex direttore del TG4 è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali. Il motivo? Sui social non è passato inosservato lo sfogo a cui si è lasciato per non essere riuscito ad andare ai funerali di Silvio Berlusconi. Scopriamo insieme cosa è successo.

Emilio Fede una vera e propria furia sul web. Tramite una diretta Instagram, l’ex direttore del TG4 ha rivelato il motivo per cui non è riuscito ad andare ai funerali di Silvio Berlusconi che si sono tenuti nella giornata di mercoledì 14 giugno presso il Duomo di Milano.

Stando a quanto rivelato da Emilio Fede, pare che l’ex direttore del TG4 non sia riuscito ad andare alla cerimonia funebre dell’ex Premier per colpa del suo autista. Queste sono state le sue parole mentre si stava recando ad Arcore accompagnato da un suo amico:

Avevo il mio autista, quel farabutto e mascalzone che è sparito, non si è fatto trovare. Ha fatto in modo che la mia macchina restasse bloccata, buttando via le chiavi. Oggi è il momento del dolore ma anche della rabbia.

In seguito, Emilio Fede ha rivolto al Presidente Silvio Berlusconi queste parole:

Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire ‘Silvio, vengo con te! Non mi mollare’. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto.

Emilio Fede gela un amico durante una diretta Instagram: “Che tu possa morire di…”

Ma non è finita qui. Nel corso delle ultime ore sta facendo molto scalpore una diretta di cui Emilio Fede si è reso protagonista sulla sua pagina Instagram. Alla domanda di un certo Alfredo sul perché non fosse andato ai funerali di Silvio Berlusconi, l’ex direttore del TG4 si è reso protagonista di un momento che sta facendo il giro del web.

Queste sono state le parole di Emilio Fede a riguardo: