Funerali Silvio Berlusconi, Gianni Infantino arrivato in ritardo alla cerimonia: il motivo

Infantino non è riuscito ad arrivare in tempo ai funerali dell'ex Premier: il motivo

Nella giornata di mercoledì 14 giugno sono stati celebrati al Duomo di Milano i funerali di Silvio Berlusconi. In queste ultime ore sul web sta trapelando la notizia secondo cui un noto personaggio, molto vicino al leader di Forza Italia, non sia riuscito ad arrivare in tempo alla cerimonia funebre. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Gianni Infantino, dirigente sportivo e Presidente della FIFA da febbraio 2016, non è riuscito ad arrivare in tempo ai funerali di Silvio Berlusconi. Come già anticipato, la notizia in queste ultime ore sta facendo il giro del web ed è molto chiacchierata dai giornali.

Ma come mai il Presidente della FIFA non è arrivato in tempo ai funerali dell’ex Premier? Stando a quanto sta trapelando in queste ore, pare che Gianni Infantino abbia avuto dei problemi con il volo che lo ha condotto in Italia. Più precisamente, volo che lo ha portato in Italia ha avuto alcuni problemi che hanno causato un vero e proprio ritardo.

Non essendo arrivato in tempo per la cerimonia funebre, pare che Gianni Infantino si sia poi recato presso la casa di Adriano Galliani. Nel giro di poche ore la notizia ha riscosso una certa attenzione da parte degli utenti che hanno protestato per quanto successo.

Silvio Berlusconi, ai funerali presenti tutti i rappresentanti dello sport

Nonostante i problemi che hanno costretto Gianni Infantino a non essere presente in tempo al Duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlusconi, sono stati molti i rappresentanti del mondo dello sport a dare l’ultimo saluto al Presidente nella giornata di mercoledì 14 giugno.

Tra i tanti, non è passata inosservata la presenza di Adriano Galliani e di Giovanni Malagò e l’ex presidente del Coni e Figc Franco Carraro. Altri personaggi presenti ai funerali di Silvio Berlusconi sono stati Lorenzo Casini, Arrigo Sacchi e Franco Baresi.