Emilio Fede ricoverato in condizioni critiche al San Raffaele di Milano

Un anno piuttosto difficile per Emilio Fede, l’ex storico direttore e giornalista del TG4 è ricoverato al San Raffaele di Milano in condizioni critiche. La notizia è di qualche minuto fa, sembra che il fisico dell’uomo sia “provato”.

Il giornalista aveva contratto il Covid-19 lo scorso Dicembre, ma si era ripreso dal contagio anche se le sue condizioni erano piuttosto delicate. Stando a quanto riportano altre testate, le condizioni del ricovero sono piuttosto critiche.

Al momento non si conosce la causa del ricovero urgente, è probabile che il Coronavirus non c’entri però nulla. Stando a fonti vicine al Messaggero, chi è con lui definisce il suo fisico “provato”.

Lo scorso Giugno, Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per violazione dei domiciliari. Il giornalista si trovava, insieme a sua moglie Diana De Flo, in un ristorante per festeggiare il suo compleanno. L’uomo era stato condannato a quattro anni e sette mesi per il processo Rudy Bis.

Nell’ordinanza firmata dal gip nell’occasione dell’arresto in pizzeria si legge: “Se a ciò si aggiunge che lui, in qualità di uomo intelligente e furbo, ha fin da subito dichiarato spontaneamente che era a Napoli per motivi di cura, allora questa circostanza, unitamente all’età e al fatto che oggi è il suo compleanno, affievoliscono notevolmente il fuoco del dolo dell’evasione”.

Con lui, anche Silvio Berlusconi è stato ricoverato qualche giorno fa al San Raffaele di Milano. I due, che sono molto amici, hanno avuto molte analogie durante questo anno, comprese le problematiche di salute.

Ora, per entrambi, si attende il bollettino dell’ospedale che chiarirà le condizioni di salute e il motivo del ricovero al nosocomio milanese.