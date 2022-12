Emilio Fede, sapete quanto prende di pensione? “Se dicessi che mi basta sarei bugiardo”: ecco la cifra

Emilio Fede è stato per moltissimo tempo uno dei volti più popolari del TG4. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex giornalista è tornato ad occupare le pagine dei principal giornali di gossip. Il motivo? Sono emerse alcune indiscrezioni riguardo la cifra della pensione percepita dall’ex volto del TG4. Scopriamo insieme a quanto ammonta.

In seguito ad una diretta Instagram, Emilio Fede si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni private che stanno facendo molto chiacchierare. L’ex giornalista e volto del TG4, infatti, ha rivelato alcuni dettagli riguardo la sua pensione. Inutile dire che le frase pronunciate da Fede hanno attirato l’attenzione di tutti: ecco il perché.

Emilio Fede, sapete quanto prende di pensione? Ecco la cifra

In una recente intervista rilasciata a Radio24 l’ex giornalista ha confessato di percepire una pensione pari a circa 8mila euro al mese. Nonostante per molti questa sia una cifra consistente, l’ex giornalista ha dichiarato che la sua pensione non sia abbastanza per il suo stile di vita. Queste le sue parole a riguardo:

Rata della macchina in leasing, l’autista, la badante e l’affitto di casa. E le bollette. Non resta più nulla.

Inutile dire che le parole dell’ex giornalista hanno scatenato una vera e propria bufera. Per questo motivo Emilio Fede ha cercato di fare chiarezza du quanto dichiarato attraverso una diretta Instagram. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Se dicessi che faccio fatica direi una bugia, ma se dicessi che non faccio fatica direi un’altra bugia.

E, continuando, l’ex volto di Rete4 ha affermato:

Ho una pensione che spetta a un qualsiasi giornalista professionista da 65 anni. Quindi non rubo niente a nessuno. Inoltre, una parte di questo denaro l’ho devoluto a un’associazione per sostenere il personale medico e paramedico.

Dopo aver fatto chiarezza riguardo la sua pensione, Emilio Fede ha poi dichiarato che spera di non tornare più su questo argomento tanto chiacchierato in questi ultimi giorni.