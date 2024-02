Emma a Sanremo ammette: “Ho fatto pensieri impuri”, e ora scoppia il flirt

Dopo che Emma e Tedua hanno dichiarato pubblicamente il loro interesse reciproco in alcune interviste. A farli incontrare, ovviamente, il galeotto Festival di Sanremo, cupido per tante altre storie, alcune vere, altre solo sognate dai fan. I due artisti si sono incontrati a una festa a Sanremo, dove pare abbia avuto luogo un avvicinamento. La complicità evidente ha suscitato speranze tra i fan per l’inizio di una nuova storia d’amore tra Emma e Tedua.

Emma aveva dichiarato apertamente il suo interesse per Tedua, rivelando di averlo cercato su Instagram dopo l’incontro della sera precedente. La cantante aveva scherzato sulla sua attrazione, definendo il rapper, testualmente, “bono”. Tedua, sorpreso dall’inaspettata menzione, sembra aver corrisposto all’interesse.

Alcuni format giornalistici come quello che ha strappato lo scoop alla cantautrice fiorentina, riescono a rivelare sempre molto più del previsto. Durante un’intervista Emma, infatti, ha fatto una rivelazione:

L’ultima ricerca che ho effettuato su Instagram è su Tedua, giuro. L’ho incontrato ieri sera e ho avuto pensieri impuri, ho detto: ‘Mamma mia che bello’. Quindi mi sono chiesta quanti anni avesse. È giovane. Forse sono troppo grande io, ma ammetto di essermi innamorata.

Subito dopo è scoppiata a ridere. Il simpatico episodio ha suscitato molte discussioni sui social, com’era inevitabile. Tuttavia, una precisazione è necessaria: Emma ha 39 anni e Tedua ne ha 29. Non c’è davvero troppo di cui preoccuparti su queste differenze di età.

Già il giorno successivo alle dichiarazioni, Tedua ha condiviso un video dell’esibizione di Emma sul palco del Festival sulla sua storia Instagram, rivelando così un evidente risposta interessata.

TEDUA CHE FA LA STORIA PER EMMA IL FLIRT SI STA CONCRETIZZANDO SIAMO SEDUTI #Sanremo2024 pic.twitter.com/nayKgOpcrJ — ANTO 🫧 (@linabrownies) February 10, 2024

La scelta di condividere il video poco dopo le dichiarazioni di Emma ha creato un collegamento immediato tra i due artisti. In questo modo, si sta alimentando la curiosità dei fan che hanno cominciato a monitorare i loro movimenti per cogliere eventuali segnali di un flirt.

Emma e Tedua ma diteci di più, io mi sarei sentita di troppo pic.twitter.com/wNmUOx6FcA — 𝓥𝓪𝓷𝓮𝓼𝓼𝓪 🌻 (@vane___96) February 11, 2024

La svolta è arrivata quando Emma e Tedua sono stati filmati durante un evento post-Festival. In un club, insieme ai loro amici, i due artisti sono stati visti “vicini” più volte. Attualmente non ci sono ulteriori elementi di pettegolezzo ripresi dai cellulari che li riprendevano. L’attenzione dei fan è altissima, sono tante le speculazioni su un possibile flirt desideratissimo dal pubblico di Sanremo.