Angelina Mango dopo la vittoria a Sanremo: “Ho controllato sui social se era tutto vero”

La vincitrice del 74esimo Festival di Sanremo, Angelina Mango, è stata ospite del programma Domenica In, proprio lì, dove ha trionfato la sera precedente, sul palco dell’Ariston. La giovane cantante di Maratea, che ha vinto con la canzone “La Noia”, ha condiviso la sua più totale incredulità sulla vittoria:

Come mi sento? Oggi ho realizzato che è tutto vero. Mi sono svegliata stamattina e ho controllato Twitter per vedere se fosse successo davvero o se fosse solo un sogno. È successo davvero. Sono veramente felice e orgogliosa. Non me l’aspettavo minimamente, sto metabolizzando.

Angelina Mango ha rivelato che la prima persona che ha chiamato dopo la vittoria a Sanremo 2024 è stata sua madre, Laura Valente. L’emozione era così intensa che, più che parole, ci sono stati sguardi scioccati e commossi:

La prima chiamata, una videochiamata, l’ho fatta a mia madre che era con tutti, è stata una chiamata silenziosa, ricca di sguardi. Non riuscivamo a parlare perché eravamo sconvolte e lo siamo ancora.

L’artista arrivata davanti a Geolier e Annalisa dopo una serie di serate emozionanti, divertenti e, per certi versi, anche ricche di controversie, rivela anche:

Mi avete regalato qualcosa di gigante. Pensavo che avrei vissuto una settimana stressante, piena di paure, e invece ho vissuto una settimana meravigliosa. Ieri mi sono svegliata ed ero triste perché sarebbe finita.

A proposito della coraggiosa scelta per la serata delle cover, “La rondine” del padre Pino Mango, scomparso quasi dieci anni fa, Angelina Mango ricorda:

Non ho mai interpretato nulla di suo per scelta, preferendo mantenere separate la mia vita personale e quella lavorativa. Tuttavia, quando stavo pensando alla cover da eseguire, ho sentito la necessità di fare questa scelta perché non mi sarei mai perdonata di non averlo fatto. Credo sia stata la decisione giusta.

Durante la finale del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango è caduta mentre saliva le scale che portavano al palco dell’Ariston. Ha spiegato da ospite al programma di Mara Venier:

Ero talmente entusiasta, talmente felice, che ho avuto la brillante idea di fare le scale a due a due.

Infine, ha parlato del fatto che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest. La giovane cantante ex Amici 22 non pensava neanche di essere scelta al Festival di Sanremo. Pensava, infatti, fosse qualcosa di “lontanissimo e ancora irraggiungibile”.