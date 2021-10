Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Emma Marrone che ha fatto rimanere tutto il mondo del web a bocca aperta. Il giorno tre ottobre 2021 la celebre cantante ha deciso di fare gli auguri a Stefano De Martino in occasione del suo compleanno. Ecco il commento sotto il post del ballerino.

Domenica tre ottobre 2021 ricorreva il compleanno di Stefano De Martino, Infatti il celebre ballerino due giorni fa ha compiuto 32 anni. Per festeggiare un giorno così speciale, l’ex marito di Belen Rodriguez ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. Tuttavia non è passato in osservato agli utenti il commento di Emma Marrone. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Domenica 3 ottobre 2021 Stefano De Martino ha deciso di festeggiare il suo compleanno con amici e famigliari. Per ringraziare tutti i suoi fan per gli auguri ricevuti, il celebre ballerino ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram.

Senza alcuna ombra di dubbio tra i vari commenti sotto al suo post c’era in risalto quello di Emma Marrone. Infatti la cantante ha deciso di lasciare un messaggio in occasione dei 32 anni compiuti dal suo ex fidanzato. Un commento semplice ma che comunque ha voluto significare un gesto d’affetto:

Auguri Ste.

Il gesto di Emma Marrone lasciato nei confronti di Stefano De Martino è stato molto apprezzato da tutti gli utenti del web. Infatti il commento ha ottenuto quasi duemila like. Non è tutto. L’ex marito di Belen Rodriguez ha lasciato una risposta sotto scrivendo un semplice “grazie” accompagnata da un emoji con le mani giunte ed un cuore.

Perché Emma Marrone e Stefano De Martino si sono lasciati

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono conosciuti alla scuola di Amici quando partecipavano come allievi. Qui Stefano De Martino è rimasto per alcuni anni come ballerino professionista e proprio in questo periodo ha incontrato Belen Rodriguez. Quest’ultima è stata la causa della rottura definitiva tra il ballerino e la cantante salentina.

