Il 20 settembre Belen Rodriguez ha compiuto 37 anni. Sono stati molti coloro che hanno inviato messaggi di auguri ad uno dei personaggi più amati e apprezzati del piccolo schermo. Anche la mamma della showgirl argentina, Veronica Cozzani, ha pensato di condividere uno scatto del passato riguardante sua figlia Belen.

In occasione del suo 37esimo compleanno Veronica Cozzani, madre della bellissima Belen Rodriguez, ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto del passato riguardante sua figlia Belen. In particolar modo, la foto ritrae la conduttrice di Tu Si Que Vales ai tempi dell’adolescenza, quando il successo raggiunto oggi era solo un sogno.

Allo scatto, la madre di Belen Rodriguez ha voluto accompagnare una breve didascalia. Queste sono state le parole scritte da Veronica Cozzani:

Qui Belen a 14 con mia sorella María José! Mamma! Vedo a Santi in questa foto!

Dalla foto in questione possiamo notare il semplice look della showgirl argentina. Nell’immagine, infatti, Belen appare con un look semplice e causal.

Veronica Cozzani, però, ha pensato di condividere un altro scatto del passato riguarda sua figlia Belen. Nella foto pubblicata si può osservare la showgirl argentina, a 13 anni, immortalata in un primo piano. Anche in questo caso, ad accompagnare la foto in questione, una breve didascalia:

Questa ragazzina di 13 anni che aveva tanti sogni che ha realizzato, che è diventata mamma e che vive la sua vita cercando di essere felice, che cade e si rialza, ma che ha gli strumenti per andare avanti, godendosi appieno la vita!

Sono state queste le parole piene di orgoglio scritte da Veronica Cozzani per sua figlia Belen in occasione del suo 37esimo compleanno. Come anche dichiarato dalle dirette interessate, tra mamma Veronica e Belen c’è un rapporto davvero speciale che niente e nessuno riuscirà mai a spezzare. La showgirl argentina è stata sempre molto legata alla sua famiglia che oggi vive vicino a lei e in cui nessuno è stato mai lasciato solo.

