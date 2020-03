Emma Marrone in diretta con i Ferragnez: “Facciamo le vacanze in Italia quest’anno?” Nella diretta del 17 marzo, i Ferragnez erano collegati con Emma Marrone, che alla fine ha fatto loro una proposta: "Facciamo le vacanze in Italia quest'anno?"

I Ferragnez, nel giornata del 17 marzo, erano collegati nuovamente in diretta Instagram, questa volta in compagnia della cantante Emma Marrone. I ragazzi hanno allietato insieme moltissime persone e, alla fine, è Emma Marrone a fare una proposta alla famosa coppia: “Facciamo le vacanze in Italia quest’anno?”.

La famosa coppia Ferragnez, formata dai coniugi Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice, e Fedez, rapper, hanno iniziato sui loro profili Instagram una nuova diretta. In questi giorni, infatti, i due sono stati molto presenti sui loro profili con queste dirette nelle quali fanno compagnia ai loro followers in questi giorni di quarantena. In quest’ultima, con loro, c’era in collegamento anche la cantante salentina Emma Marrone.

Il gruppo ha parlato ai loro fan di tantissime cose e, verso la fine, Emma Marrone decide di cantare alcune canzoni, tra cui “Volando” di Massimo Ranieri e “Luci blu“, similmente a come Fedez giorni prima aveva fatto dal suo balcone, in un’altra diretta. Non sono mancate le lacrime di commozione di Chiara Ferragni di fronte alla bellissima voce della giovane salentina. Alla fine, con voce quasi commossa, la cantante ringrazia i due per la bella chiacchierate e così dice:

“Grazie ancora veramente, è stato bellissimo ed emozionante. Grazie per tutto quello che state facendo, insieme a tutte noi. Davvero è bello. Unisce questa storia qui, unisce tantissimo.”

Per concludere, Emma Marorne decide di fare una proposta alla coppia. Chiede loro, ma in realtà anche a tutti i loro fan all’ascolto, di passare le vacanze estive, coronavirus permettendo, in Italia, per aiutare la nostra nazione a rialzarsi più forte di prima. Alla sua domanda, i due ragazzi non hanno potuto che rispondere positivamente. È Fedez a parlare e così risponde:

“Sì, al 100 per cento. Sai che ne abbiamo parlato anche noi?”

Allora Emma Marrone ha continuato così: “Sì assolutamente, io ho già pronto un planning per fare l’Italia da Nord al Sud, tutta l’Italia.”

Impossibile negare che questa è un’idea bellissima per aiutare la nostra bellissima nazione a rialzarsi più forte di prima e per aiutare il cuore della nostra economia a ricominciare a battere di nuovo, più forte di prima.