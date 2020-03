Fedez e Chiara Ferragni intrattengono in vicinato con musica dal loro balcone: “restate a casa” Fedez e la moglie Chiara Ferragni decidono di intrattenere il loro vicinato con un mini concerto e musica varia dal loro balcone, il messaggio: "restate a casa"

Federico Loenardo Lucia, in arte Fedez, e sua moglie, l’imprenditrice e fashion blogger Chiara Ferragni, hanno deciso di intrattenere il loro vicinato, ovviamente a debita distanza. I due, infatti, nella giornata del 15 marzo, domenica, hanno posizionato uno stereo bello potente sul loro balcone e hanno iniziato a mettere molta musica. In più, Fedez ha fatto una sorta di piccolo concerto. Il messaggio: “restate a casa, non abbassiamo la guardia“.

Fedez e la sua bellissima mogliettina, Chiara Ferragni, sono stati tra i primi influencer a decidere di fare qualcosa di concreto per aiutare la propria nazione. Infatti, abbiamo visto come abbiano lanciato una raccolta fondi , dalla quale sono riusciti a ricavsre ben 3 milioni di euro in sole 24 ore, per la bellezza di 165.000 donatori. La più grande raccolta fondi d’Europa! E ancora, già loro, come donatori, avevano deciso di dare all’Ospedale San Raffaele di Milano 100.000 euro.

Insomma, una bella sommetta. Li vediamo, però, ancora in prima linea per cercare di mantenere le persone dentro casa il più possibile. Il loro obiettivo di ieri era quello di cercare di non far annoiare troppo i loro vicini. Perciò, Fedez si è messo a cantare le più belle canzoni della musica italiana dal suo balcone. Lo vediamo interpretare pezzi come “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, oppure “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano.

Questo gesto, semplice e divertente, è riuscito a raggruppare un milioni di visualizzazioni su Instagram, più ovviamente tutti coloro che, nel centro di City Life a Milano, si sono potuti godere la scena dalle loro finestre. Insomma, non appena si muovono questi ragazzi riescono ad attirare l’attenzione di un grandissimo numero di persone!

Il gesto è scaturito dal fatto che, secondo la coppua, ci sarebbero troppe persone ancora in giro e che, di certo, non bisogna abbassare la guardia proprio adesso, ma che bisogna rimanere a casa il più possibile, in modo da poter combattere tutti insieme questo flagello.

La coppia è riuscita a fare breccia nei cuori di molti italiani e, in fondo, diciamolo: chi non vorrebbe dei vicini come loro?