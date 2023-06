Lo scoop avanza dopo una storia postata dal collega in una vasca idromassaggio insieme.

Emma Marrone e Tony Effe stanno promuovendo il loro nuovo singolo “Taxi sulla Luna”. Per questo motivo stanno girando l’Italia presenziando a diversi eventi estivi. Nelle ultime ore però sta infiammando il gossip su chi crede che oltre ad un rapporto artistico e professionale tra i due sta nascendo qualcos’altro.

Fonte: web

Ad alimentare le voci ci ha pensato Tony Effe con un video pubblicato nelle sue storie di Instagram. Nel video si vedono il cantante ed Emma nella stessa vasca idromassaggio. Tra i due sembra ci sia molta sintonia e ad un certo punto Tony ha detto: “Piscinetta con Emma, ragazzi, mi raccomando continuate tutti quanti a stremmare…” – ha detto invitando tutti i fan a continuare a guardare ed ascoltare il loro nuovo singolo.

Questo video ha alimentato le voci secondo cui tra i due è probabile stia nascendo qualcosa di più che una semplice amicizia e rapporto professionale. C’è da dire che al momento nessuno dei due interessati si è sbilanciato sulla questione.

Potrebbe anche trattarsi di una scelta di marketing che la coppia sta utilizzando per promuovere la canzone. Alimentando le voci di un possibile flirt facendo parlare ecco che in modo automatico si crea pubblicità anche al brano che sta avendo molto successo in radio.

Recentemente nel corso della tappa messinese del Tezenis Summer Festival Emma si è resa anche protagonista di un bel gesto. Improvvisamente l’artista ha dovuto interrompere il concerto per una persona che stava male.

“Stop, fermi, fermi, fermi…” – ha detto all’improvviso. “C’è qualcuno che si sente male, fermi. I ragazzi mi chiedevano di fermare. Può venire qualcuno? Ragazzi stanno arrivando… allargatevi, fate spazio” – ha detto. Per fortuna tutto poi si è risolto senza problemi e lo show è andato avanti.