Emma Marrone vince il Fantasanremo. Amadeus, come guida del Festival di Sanremo, ha riscosso un ottimo successo. Il conduttore anche in questa edizione di Sanremo 2022 ha dato dimostrazione delle sue doti come presentatore e direttore artistico.

Questa gara canora tutta italiana passerà di sicuro alla storia anche per un’altra cosa. Il gioco del Fantasanremo. Parole chiave come Fantasanremo, Papalina e Un saluto a zia Mara, che assicuravano ai big presenti sul palco Ariston punti bonus. Ad aggiudicarsi la vittoria di questo stravagante gioco è stata Emma Marrone.

Ma lei ha fatto la differenza per un particolare. Tante le clausole del Fantasanremo che permettevano ai cantanti di aggiudicarsi più punteggio. Tra questo c’era l’evento accaduto a Emma, che nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 febbraio, è stata inseguita dalla polizia. Si proprio così. Un vero e proprio inseguimento. Il gesto ha fatto così aggiudicare alla cantante ben 50 punti.

Di seguito sono arrivati Highsnob e Hu che si sono conquistati un meritato secondo posto e Tananai con un terzo. Nel corso della diretta, avvenuta su Instagram, del Fantasanremo, Emma Marrone è esplosa di gioia ringraziando tutti: “Il prossimo anno invece di dire papalina devono dire Emma Marrone! Mi sono divertita un botto, mi avete svoltato Sanremo. Ci credevo troppo in questa cosa. Ho vinto la gloria eterna”.

Sulla serata in questione, nella quale è stata inseguita dalla polizia, la cantante ha voluto mettere in chiaro che: “Non era la scorta. In giro per Sanremo c’ero solo io e ci hanno seguito sul serio. Poi hanno visto che ero io e ci hanno lasciato andare”.

Anche Tananai si è inserito nel collegamento. Lui è senza ombra di dubbio stato il cantante più criticato. Ritenuto stonato dal pubblico social e finito ultimo nella classifica.

Tananai però l’ha presa con molta ironia e, in collegamento, scherza con i suoi fans che, dopo l’evidente sconfitta arrivata dal Festival, lo vede comunque premiato dal gioco del Fantasanremo, in cui si è aggiudicato un meritato terzo posto.