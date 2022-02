Dove abbiamo già visto Hu, la cantante in coppia con il rapper Highsnob? I due sono saliti sul palco dell'Ariston con il brano Abbi cura di te

Terza serata del Festival di Sanremo. Dopo Giusy Ferreri, sono saliti su palco dell’Ariston Highsnob & Hu con il loro brano “Abbi cura di te”.

Oltre ad emozionare con la loro musica il pubblico italiano, hanno anche regalato un sorriso a tutti coloro che stanno partecipando al Fantasanremo e che li hanno scelti nella propria squadra.

Infatti, al termine dell’esibizione i due artisti hanno salutato zia Mara e si sono inchinati al pubblico, due gesti che gli hanno fatto acquistare punti!

Per chi non ha ancora capito cosa sia il Fantasanremo, si tratta di una specie di fantacalcio dedicato al Festival della canzone italiana. Ogni utente sceglie una squadra formata da 5 artisti e guadagna e perde punti a seconda di ciò che i cantanti fanno sul palco!

Dove abbiamo già visto la cantante Hu?

Ma sapete che Hu, all’anagrafe Federica Ferracuti, è un volto già conosciuto? Dove l’abbiamo vista?

Nel 2020, è stata una delle cantanti che hanno partecipato al talent AmaSanremo tra le nuove proposte. Non solo, Federica Ferracuti è stata anche la protagonista di molte famose campagne pubblicitarie per il marchio Lamborghini e per quello di Chiara Ferragni.

È originaria di Fermo, un comune italiano delle Marche ed è nata nel 1994. Sin da adolescente si è dedicata alla sua chitarra e si è lasciata incantare dal mondo della musica.

Il suo nome d’arte Hu si è iniziato a far strada nel mondo dello spettacolo dal 2020, quando la cantante si è presentata al talent Amasanremo con il suo brano Occhi Niagara.

E adesso, nel 2022, è salita sul palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo, con il rapper Highsnob, con il brano “Abbi cura di te“. Quest’ultimo parla delle ferite e del dolore che si prova alla fine di una relazione. Di come ci si sente abbandonati. Un testo che ha lo scopo di far riflettere sulle sensazioni e sui sentimenti che travolgono una persona.