Ennesimo intervento per la nota showgirl. Fan preoccupati: “Qualcosa è andato storto”

Francesca Cipriani ha partecipato al Grande Fratello nel 2006 e da lì in poi ha intrapreso un percorso nel mondo dello spettacolo. Dopo aver preso parte e vinto a La Pupa e il Secchione, ha conservato un posto sotto la luce dei riflettori. A catturare di lei sono soprattutto le forme giunoniche, che, nel corso degli anni, si sono fatte via via sempre più accentuate.

Del resto, la stessa Francesca Cipriani non ha mai negato di essere ricorsa alla chirurgica estetica. Di tanto in tanto si è sottoposta ad alcuni ritocchini.

Sebbene ciò le sia valso parecchie critiche, Francesca Cipriani è andata avanti per la propria strada. E di recente la bombastica showgirl, reduce dalla co-conduzione de La Pupa e il Secchione (e viceversa) al fianco del comico Andrea Pucci, si è regalata l’ennesimo intervento.

Tuttavia, in tal caso sembra si siano presentate delle complicazioni. Secondo quanto emerso dalle prime voci, la giovane avrebbe deciso di fare una liposuzione e una liposcultura, da lei poi commentate in una IG Stories.

Nella storia pubblicata su Instagram la Cipriani pare triste. Era ancora ricoverata presso la clinica e presto avrebbe ragguagliato i fan. Purtroppo le è successo un episodio sfortunato. Prossimamente entrerà nei particolari. Il tutto è stato poi seguito da ulteriori video che la ritraggono con la flebo attaccata al letto della struttura sanitaria.

Per il momento Francesca Cipriani ha esclusivamente precisato che qualcosa non è andato nel verso giusto. Non essendo scesa nei dettagli non è dato sapere di che si tratti, ma apparentemente l’operazione le ha provocato un problema a un gluteo. Negli anni passati le era già capitato una disavventura simile, quando, proprio nello stesso posto, si era fatta inserire delle protesi. Allora ebbe un rigetto a causa di un’infezione. Staremo ora a vedere in quali condizioni si trova l’esuberante abruzzese.