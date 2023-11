Enock e Giorgia, l’annuncio al gender reveal: ecco quale è il sesso del nascituro

A distanza di qualche mese dall’annuncio della gravidanza, Enock e Giorgia hanno organizzato un genere reveal per scoprire il sesso del loro primo figlio. La coppia vip aspetta un maschio o una femmina? Scopriamolo insieme!

Nel corso delle ultime ore, Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno ricevuta una notizia che ha riempito di gioia il loro cuore. La donna si trova al quarto mese di gravidanza e, per scoprire il genere del suo nascituro, ha organizzato un gender reveal insieme a suo marito.

La festa si è svolta in un ampio giardino in compagnia di amici e parenti. All’evento erano presenti anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip come per esempio Francesco Oppini con la sua fidanzata, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Certamente non poteva mancare il fratello del futuro papà, Mario Balotelli il quale molto presto diventerà zio.

Giorgia Migliorati darà alla luce un bel maschietto. I futuri genitori hanno scoperto il genere del nascituro in modo molto originale. Enock ha dato un calcio al pallone da cui è fuoriuscita una nuvola di polvere azzurra. Il tutto è stato documentato attraverso un post pubblicato sui loro rispettivi profilo social:

La maggior parte di voi l’aveva già intuito… Quest’anno ho segnato il goal più bello della mia vita… Ora ci dovete aiutare con il nome perché siamo in alto mare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enock Barwuah 🇮🇹🇬🇭♥️🦍 (@enock17)

Giorgia e Enock: l’annuncio della gravidanza

Giorgia Migliorati si trova al quarto mese di gravidanza. Dopo il gender reveal, la donna ha voluto rispondere a qualche domanda su Instagram svelando qualche curiosità sulla gestazione. L’annuncio della dolce attesa era giunto qualche mese fa sempre sui social con queste parole: