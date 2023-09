Enrica Bonaccorti operata d’urgenza: “Un paio di mesi e potevo andarmene”

Nelle ultime ore Enrica Bonaccorti si è resa protagonista di una rivelazione che sta facendo il giro del web. La conduttrice ha scritto una lettera dove ha confessato di aver subìto un’operazione d’urgenza per via di alcuni problemi di salute. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Tramite una lunga lettera, Enrica Bonaccorti ha svelato di aver subìto un’operazione d’urgenza a cuore aperto durata ben otto ore. La vicenda risale allo scorso luglio, ma la conduttrice ha deciso di parlarne solo ora. Inizia così la rivelazione di Enrica Bonaccorti in merito al dramma vissuto:

Amici miei cari, carissimi, non ho più postato nulla da metà luglio, e non perché fossi in vacanza in qualche isola sperduta o perché avessi deciso di troncare i miei rapporti con voi.

E, continuando, la conduttrice ha rivelato:

Vorrei che quello che è successo a me, un’operazione improvvisa a cuore aperto, lasciasse una traccia di conoscenza in tutti quelli che mi leggono, perché io non avevo nessuna fitta al cuore, non avevo alcun dolore. I miei sintomi erano solo una grande stanchezza e davvero poco fiato, che imputavo a un po’ di depressione e soprattutto all’età, mentre mia figlia Verdiana continuava a ricordarmi quanto fosse in forma la Milo che è ben più grande di me.

Proseguendo con il suo discorso, Enrica Bonaccorti ha poi aggiunto:

L’unica stranezza è che un giorno a inizio luglio comincio ad avere ovunque un prurito terribile, tutto il corpo diventa rosso fuoco a macchie, sembravo quella bambina bruciata che scappa da Hiroshima. Non avevo cambiato niente nell’alimentazione o nei farmaci, non avevo preso sole, insomma era solo il mio corpo che urlava che qualcosa non andava. Ovviamente mi faccio controllare a fondo da un dottore che trova un calcolo a un rene (che fra l’altro non mi aveva mai dato nessun dolore).

Infine, concludendo, la conduttrice ha rivelato che il problema di salute che l’ha afflitta era di tipo cardiaco: