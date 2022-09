Incidente per Enrica Bonaccorti, la conduttrice è caduta dalle scale: cosa è successo

Le parole della conduttrice: "Non mi ha menata nessuno"

In queste ultime ore il nome di Enrica Bonaccorti è tornato ad occupare il centro delle principali pagine di cronaca rosa. La conduttrice televisiva si è resa protagonista di una disavventura che le ha provocato un infortunio alla spalla. Sulla sua pagina Instagram Enrica Bonaccorti ha confessato di essere caduta dalle scale. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Enrica Bonaccorti protagonista di un piccolo incidente. La conduttrice ha deciso di utilizzare la sua pagina Instagram per raccontare ai suoi followers la disavventura di cui si è resa protagonista. L’opinionista tv ha svelato di essere caduta dalle scale.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Realtà truccata! Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla. Fra poco ci vediamo a #Pomeriggio5 grazie al prof Di Giacomo che mi ha operata e a Paoletta Carrizo che mi ha truccata.

La didascalia in questione ha accompagnato alcuni scatti che la conduttrice ha condiviso e che mostrano i lividi sul viso dovuti alla caduta.

Piccola disavventura per Enrica Bonaccorti, la conduttrice è caduta dalle scale

In seguito al post condiviso sulla sua pagina Instagram, c’è da dire che Enrica Bonaccorti non ha spiegato i dettagli della caduta di cui si è resa protagonista. Nonostante non sia successo nulla di grave, molta è stata la preoccupazione del popolo del web.

Sono stati molti coloro che hanno inviato alla conduttrice televisiva messaggi di affetto, vicinanza e di pronta guarigione. Tra i tanti possiamo leggere:

Spero non sia successo nulla di grave.

Oppure:

Sei una roccia.

Non ci resta che unirci all’ondata di affetto che Enrica Bonaccorti ha ricevuto sui social in seguito al piccolo incidente di cui si è resa protagonista. Le inviamo anche noi auguri di pronta guarigione, siamo sicuri che tutto andrà per il meglio.