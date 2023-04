Enrico Papi abbandonerà L’Isola Dei Famosi? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Enrico Papi potrebbe abbandonare il suo ruolo da opinionista nella nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. Il motivo? Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore, Enrico Papi è finito al centro di uno scandalo mediatico a causa di alcuni gesti di cui si è reso protagonista nelle prime puntate de L’Isola Dei Famosi.

Stando ai numerosi rumors emersi in rete, sembra che Ilary Blasi avrebbe chiesto agli autori del reality show di rimproverare il nuovo opinionista:

Si racconta che le frazioni tra Enrico Papi e la conduttrice Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show. Con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di “farlo tornare in carreggiata. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario.

Tuttavia, secondo un’altra indiscrezione giunta da “PipolGossip”, sembra che il conduttore sia proprio finito nei guai. Infatti, lui stesso potrebbe perdere il ruolo di opinionista a L’Isola Dei Famosi:



C’è un gesto però che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset ovvero quando Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di llary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore, ma soprattutto innervosendo gli animi e dimostrando la fragilità di Enrico (reduce da una serie di flop) che non interpreta il ruolo di ‘accompagnatore’ della Blasi.