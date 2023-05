Enrico Papi, la battuta su Francesco Totti che ha gelato lo studio

Ieri nuova puntata dell’Isola dei Famosi e nemmeno il tempo di iniziare che è già successa una cosa che ha fatto molto discutere sui social. Stiamo parlando di Enrico Papi che ha commesso una gaffe chiamando in causa Francesco Totti.

Tutto è avvenuto ad inizio puntata quando Ilary Blasi come di consueto ha presentato gli opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Enrico Papi. Ad un certo punto la conduttrice nel presentare Papi ha fatto un commento sull’outfit dell’opinionista.

Fonte: Mediaset

Enrico che ha sempre la battuta pronta si è lasciato andare dicendo: “Sembro un capitano. Ops, capitano non lo dovevo dire. Scusa” – con un chiaro riferimento a Francesco Totti ormai ex marito di Ilary.

Immediata la reazione della Blasi alla frase di Enrico ed ha risposto dicendo: “Va bene, va bene. Subivo un po’ il fascino infatti, c’era qualcosa” – mentre in studio giù risate.

La battuta di Enrico Papi ovviamente è stata molto chiacchierata sui social con tantissimi tweet ironici. È stato poi il momento di entrare nel vivo della serata per scoprire chi doveva abbandonare il gioco. Il pubblico a casa tra Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery ha scelto che a lasciare Playa Fantasma fosse proprio Corinne che dà il bacio di Giuda proprio a Nathaly.

“Ilary ho fatto l’isola come volevo, mi sono divertita, mi sono messa in discussione, mi sono adattata e mi sono comportata come mi comporto nella vita. Non potrei dare niente di più: quindi ti ringrazio è stata una esperienza meravigliosa, però torno a casa” – ha spiegato l’attrice che prima di saltare sul motoscafo ha dichiarato: “Grazie a tutti, evviva le 70enni”.

La puntata si è conclusa anche con le nomination di questa settimana. Tra i naufraghi, quelli che hanno ricevuto più voti sono stati Nathaly, Fabio e Alessandra. Pamela Camassa però, che ha vinto la prova leader, ha avuto la possibilità di salvare uno tra i compagni in nomination. La sua scelta è ricaduta su Alessandra. Quindi, sono andati al televoto: Nathaly e Fabio.