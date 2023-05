Francesco Totti, flirt con una naufraga de L’Isola Dei Famosi? L’indiscrezione

Nonostante la separazione con il con Ilary Blasi sia avvenuta qualche mese fa, la vita privata di Francesco Totti continua ad essere oggetto di numerose chiacchiere in rete. L’ultimo gossip emerso sul web riguarda un presunto flirt tra l’ex capitano della Roma e una naufraga de L’isola Dei Famosi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Francesco Totti è uno dei personaggi famosi più amati e chiacchierati nel mondo del web e della televisione italiana. Dopo aver messo un punto definitivo alla sua storia d’amore con Ilary Blasi, l’ex calciatore ha ritrovato la serenità con un’altra donna. Stiamo parlando di Noemi Bocchi con la quale adesso convive. La loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele e i due sembrano davvero inseparabili e più uniti che mai.

Tuttavia, si vocifera che, prima di iniziare una frequentazione con Noemi Bocchi, Francesco Totti abbia avuto un presunto flirt con un’attuale naufraga de L’Isola Dei Famosi. A diffondere lo scoop è stato il portale “Pipol Gossip”. Secondo quanto riferisce quest’ultimo, l’ex capitano della Roma avrebbe avuto uno scambio di messaggi con un’altra ragazza prima di chiudere definitivamente la sua relazione con Ilary Blasi.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’identità di tale persona ma alcune voci di corridoio rivelano che si potrebbe trattarsi di una concorrente attuale de L’Isola Dei Famosi. Queste sono state le parole riportate dal portale “Pipol Gossip” sulla sua pagina Instagram:

Prima che Francesco Totti decidesse di chiudere la storia con la sua ex moglie Ilary Blasi per ripartire con Noemi Brocchi; sembrerebbe che l’ex calciatore avesse scambiato più di un messaggio con una bellissima naufraga di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Chi sarà? (No, non è Helena).

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto non è ancora giunta nessuna conferma o smentita dal diretto interessato. Alla luce di questo è importante sottolineare che si potrebbe trattare solamente di voci di corridoio. D’altronde, da quando Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati, intorno alla vita privata del calciatore sono emersi numerosi pettegolezzi.