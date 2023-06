Enrico Papi l’abbiamo visto nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi nell’insolito ruolo di opinionista. A dire il vero l’esperimento non è tanto riuscito.

Il conduttore si è mostrato spesso in difficoltà a ritagliarsi quel ruolo e spesso la sua esuberanza è uscita fuori creando anche non poche polemiche. Ogni volta che Ilary Blasi cercava di interpellarlo per un parere sulle gesta dei naufraghi, Enrico rispondere sempre in modo ironico come il pubblico avrebbe risposto.

Fonte: web

Ora che l’Isola dei Famosi è terminata con un bilancio non proprio positivo dati gli ascolti, quale sarà la sorte di Enrico Papi a Mediaset?

Già alcuni mesi fa – come scritto da Davidemaggio.it – indiscrezioni dicevano di un Enrico Papi che aveva accettato il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi per ottenere in cambio in futuro una nuova trasmissione tutta sua nella rete del biscione. Ebbene a quanto pare ce l’ha fatta.

Secondo le ultime voci il conduttore sarebbe pronto a prendere la guida della nuova edizione de La Pupa e il Secchione che sarà inserita nel nuovo palinsesto 2023/2024 di Mediaset.

“Terminata l’esperienza da spalla di Ilary Blasi, il conduttore è passato all’incasso e quel progetto si avvia a diventare realtà. Salvo improbabili ripensamenti last minute, nei palinsesti 2023/2024 di Mediaset campeggia La Pupa e il Secchione con Enrico Papi alla guida” – si legge su davidemaggio.it.

Così dopo il disastro dell’ultima edizione di Back To School, Mediaset avrebbe deciso per il nuovo anno di tornare a La Pupa e il Secchione dopo solo un anno di stop. La scorsa volta al timone c’era Barbara D’Urso e le cose non andarono proprio bene. Vedremo se la simpatia di Enrico Papi riuscità a fare meglio riportando la trasmissione agli ascolti record delle prime edizioni.