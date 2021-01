“Entra, non saluta nessuno, si siede e se ne va”: polemiche per l’ex gieffino

Il Grande Fratello Vip terminerà ufficialmente lunedì 1 marzo: fino a quel momento, nei salotti e nei giornali si parlerà ancora delle dinamiche che avvengono nella casa, ma anche negli studi Mediaset.

Sì perché se nella casa i litigi e i punzecchiamenti sono evidenti, quello che succede in studio è sempre ben nascosto. Anche se molto intuibile. A tirar fuori sempre gli argomenti però è Gabriele Parpiglia.

Il giornalista, a Casa Chi, ha scambiato qualche parola con Sonia Lorenzini. L’influencer ed ex tronista che difficilmente si tiene un ceco in bocca, come ama dire Alfonso Signorini, ha ceduto alle domande del commentatore.

Io so per certo che dietro le quinte del Grande Fratello è scoppiato un Massimiliano Gabriele Morra Gate: ovvero lui non parla con nessuno e non saluta nessuno, così come voi non gli parlate né lo salutate. Vero o falso?

Sonia Lorenzini non ha dunque perso tempo e tra una risata e l’altra ha confermato i pettegolezzi:

“Morra? Non pervenuto, confermo. Se non fosse per l’ingresso iniziale non lo vedrei proprio, non parla con nessuno. Lui arriva, fa un saluto generico, si siede, finisce la puntata e non si vede più. Io non l’ho conosciuto, ma non lo vedo neanche interagire con gli altri (ex concorrenti, ndr). Ma da quello che mi hanno detto era così anche in Casa, significa che non gli sta simpatico nessuno”.

Che Massimiliano Morra abbia un carattere riservato non sembra la novità del giorno, tuttavia, un comportamento così freddo e anche sempre fuori dalle telecamere potrebbe essere indice di qualche litigio?

D’altronde anche la sua permanenza della casa è stata molte volte messa in discussione. L’attore è noto per i suoi atteggiamenti isolati e per essere di poche parole. Chi lo sa, magari nei prossimi giorni sarà proprio Gabriele Parpiglia a lanciare l’ennesima bomba.