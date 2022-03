Moltissimi fan si chiedono perché la loro cantante preferita non si faccia più vedere in pubblico. Ed è preso detto. La famosa interprete di brani dal grande successo internazionale Enya è in lutto per la morte del fratello, al quale era molto legato. La scomparsa del suo punto di riferimento l’ha letteralmente gettata nello sconforto.

Enya è sicuramente una delle cantanti più amate in tutto il mondo di tutti i tempi. La sua voce è semplicemente incredibile e le sue canzoni sono pietre miliari della storia della musica internazionale. Da qualche tempo, però, i fan hanno perso le sue tracce.

Enya non è ancora riuscita a superare un grave lutto che ha colpito la sua famiglia. La tragedia della morte del fratello, al quale era particolarmente legato e che lei considerava il suo faro in questa vita, l’ha gettata nello sconforto più totale. Tanto da ritirarsi dalla scena pubblica.

Molti fan si stanno chiedendo in queste ore perché dopo una lunga carriera in cui ha venduto 80 milioni di dischi Enya sia scomparsa nel nulla. La sua voce risuonerà per sempre in canzoni che l’hanno resa celebre e che non ce la faranno mai dimenticare.

La risposta di questa scomparsa improvvisa è da rintracciare in un lutto che a colpito la sua famiglia, una famiglia di musicista dedita a questa nobile arte. La morte del fratello ha sconvolto la vita di Eithne Pàdraigìn Braonàin, questo il vero nome di Enya.

Enya in lutto per la morte del fratello ha deciso di abbandonare la scena pubblica per un po’

La cantante, nata il 17 maggio del 1961 in Irlanda a Gaoth Dobhair, nella contea del Donegal, era molto legata al fratello. La star degli anni Ottanta è stata colpita da una tragedia famigliare che ha riguardato il fratello Leon, morto a dicembre 2021.

Suo fratello era anche il suo migliore amico. E dal giorno della sua morte Enya ha deciso di rimanere in silenzio. Tutti i fan le danno il supporto morale migliore in questo momento di dolore sperando che possa presto tornare a esibirsi, superando così il suo lutto.