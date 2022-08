Enzo Garinei è morto: l’attore si è spento all’età di 96 anni

In queste ultime ore il mondo del cinema italiano sta vivendo un vero e proprio lutto. Enzo Garinei si è spento all’età di 96 anni. L’attore e doppiatore se n’è andato circondato dall’affetto delle persone a lui più care. Ricordiamo che l’uomo, nel corso della sua carriera, è riuscito a doppiare oltre settanta film.

Enzo Garinei ha prestato la voce a moltissimi personaggi. Come già anticipato, l’attore e doppiatore nel corso della sua straordinaria carriera ha avuto la possibilità di recitare in oltre settanta film. Tra le pellicole più famose che sono rimaste nella storia del cinema, è impossibile non citare I Jefferson e Stan Laurel – Stanlio.

Attivo non solo nel mondo del doppiaggio, ma anche molto presente in quello del teatro. A riguardo c’è da dire che Enzo Garinei ha interpretato moltissimi testi di suo fratello. Tra i tanti possiamo ricordare Aggiungi un posto a tavola, Cielo mio marito e Alleluja brava gente.

Enzo Garinei, ripercorriamo la carriera artistica dell’attore e doppiatore

Classe 1926, Enzo Garinei è stato un attivo attore e doppiatore. Sono moltissimi i personaggi a cui l’uomo ha prestato la sua voce, così come i film in cui ha avuto la possibilità di recitare. Il successo Enzo lo raggiunge con Signorinella. In quell’epoca Enzo aveva poco più di vent’anni.

L’uomo è ricordato anche per la sua indimenticabile collaborazione con De Curtis. A riguardo, Enzo Garinei aveva dichiarato:

Da lui ho imparato tutti i tempi comici.

Forse non tutti sanno che l’attore e doppiatore è comparso anche in alcune serie televisive, come ad esempio in Don Matteo.

Come già anticipato, l’uomo è stato attivo non solo nel mondo del doppiaggio ma anche in quello del teatro. Ricordiamo che negli anni 2017- 2020 Enzo Garinei ha girato l’Italia con la tournée di Aggiungi un posto a tavola. Qui ha interpretato la voce di Dio.