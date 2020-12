Oggi ci occupiamo di Rosi Zamboni, meglio conosciuta come Roxy. La ragazza è stata un’ex partecipante del GF VIP, ma viene ricordata in particolar modo come ex fiamma di un presentatore molto noto e amato dai telespettatori. La ragazza, per la prima volta, affida la confessione di questa storia d’amore al settimanale DiPiu. L’ex gieffina vuole portare alla luce una lettera d’amore, in cui racconta ed esprime le vicende amorose trascorse con il noto conduttore e rivela che la storia in realtà è finita per sua stessa scelta.

La donna confida di aver trascorso ben 4 anni di relazione segreta con Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia. Proprio la segretezza di questo rapporto ha portato Roxy alla decisione di porre fine alla relazione. Pare che il noto presentatore non voleva rendere pubblico il loro amore.

Tra Roxy e Enzo passavano ben 35 anni di differenza, all’epoca lei aveva 33 anni mentre lui 68. Ma la storia non è di certo terminata per la distanza anagrafica. La situazione era diventata talmente insostenibile, che la donna non ce l’ha fatta ad andare avanti.

Il suo trasporto era tanto e non poter esternare i suoi sentimenti ha reso fragile il rapporto. Tutto ciò si evince da ciò che Roxy scrive nella dichiarazione rilasciata al settimanale. La lettera che la donna ha scritto è piena di malinconia, con una punta di nostalgia nei confronti di quella tanto segreta ma intensa storia vissuta con Iacchetti.

Si ha la sensazione che l’ex gieffina voglia in qualche modo tornare sui suoi passi. Niente è stato confermato dal diretto interessato. Sulla questione il presentatore non ha proferito parola. Molti i commenti arrivati in merito a tutta questa vicenda. Sono in tante le persone scettiche, che ritengono la stori solo un mezzo per accendere i riflettori sulla propria persona. Chissà, forse sarà lo stesso Enzo Iacchetti a spazzare via tutti i dubbi.