Enzo Miccio, ecco quanto chiede per organizzare un matrimonio

Svelato l'onorario che chiede il famoso wedding planner per organizzare un matrimonio.

Enzo Miccio è un famoso wedding planner diventato popolare grazie alla partecipazione in alcuni programmi televisivi in onda soprattutto su Real Time. Si tratta di un grande esperto di tendenze e organizzatore di eventi capace di regalare sempre grandissimi emozioni ai suoi ospiti.

Non a caso davvero in tanti decidono di affidarsi alla bravura dell’esperto partenopeo per il giorno più bello della loro vita. Recentemente sia la cantante e ricca ereditiera Elettra Lamborghini che Federica Pellegrini hanno deciso di affidare a Enzo Miccio l’organizzazione del loro matrimonio.

Fonte: web

Per la Pellegrini Enzo ha organizzato davvero una festa da favola a Venezia curando ogni minimo dettaglio, dagli allestimenti in chiesa fino alla grande festa nel resort a 5 stelle sull’Isola delle Rose.

E la cerimonia svoltesi con eleganza e raffinatezza alla fine è stata un successo. Ma non solo personaggi popolari e famosi, anche persone semplici decidono di affidarsi ad Enzo Miccio.

Se siete in procinto di sposarvi sappiate che Enzo potrà dare quella marcia in più al vostro matrimonio, ma i suoi costi non sono bassi.

Sono stati infatti svelati i prezzi che il famoso wedding planner chiede. Secondo indiscrezioni rivolgersi a lui come semplice consulente avrebbe un costo di circa 2.000 euro.

Cifra destinata a lievitare se invece si decide si affidare ogni aspetto organizzativo del matrimonio ad Enzo Miccio: dalla scelta della location, agli abiti, fino alle bomboniere e le decorazioni. In questo caso la cifra oscillerebbe tra i 10 e i 15mila euro.

A tali spese ovviamente vanno aggiunti i costi organizzativi del matrimonio. Insomma non ci sono dubbi sulla corretta riuscita dell’evento che sarebbe indimenticabile, ma i costi si fanno sentire.

Enzo è un grande professionista delle tendenze e saprebbe davvero cucire un matrimonio addosso alle personalità ed esigenze degli sposi.