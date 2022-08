Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi: quanto è costato il matrimonio? Il prezzo è da capogiro

Federica Pellegrina e Matteo Giunta hanno pronunciato il fatidico sì e sono finalmente diventati marito e moglie. La coppia ha celebrato le nozze lo scorso 27 agosto a Venezia, presso la Chiesa di San Zaccaria per poi proseguire con i festeggiamenti in una location da favola in laguna. In queste ultime ore stanno trapelando alcuni dettagli riguardo il costo da capogiro delle nozze tra la campionessa olimpica e il suo allenatore.

Senza ombra di dubbio quello tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato il matrimonio dell’anno. Sono stati molto coloro che hanno seguito la campionessa nel giorno più importante della sua vita, accompagnandola e nel giorno delle sue nozze.

In queste ultime ore sono trapelati moltissimi dettagli riguardo i fiori d’arancio della Pellegrini. Tra i tanti, sono stati forniti alcuni retroscena riguardo i costi delle nozze da favola tra la nuotatrice e il suo allenatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli trapelati.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi: tutto quello che c’è da sapere sul prezzo del loro matrimonio da favola

Stando alle informazioni trapelate in rete, pare che ad organizzare le nozze tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta sia stato il wedding planner per eccellenza Enzo Miccio.

Pare che la campionessa e suo marito non abbiano badato a spese. Per quanto riguarda l’abito di Federica Pellegrini, c’è da dire che il meraviglioso vestito indossato dalla nuotatrice porta la firma di Nicole Cavallo. Pare che il modello indossato dalla campionessa abbia un costo di circa 7 mila euro.

Per quanto riguarda le fedi, invece, quelle degli sposi appartengono alla collezione di D. Side di Damiani. Sembra che per questi gioielli il costo si aggiri tra i 1.600 euro e i 3.980.

Dopo la cerimonia in chiesa, i festeggiamenti sono proseguiti presso il JW Marriot Venice Resort & Spa, dove erano presenti circa 160 invitati. Sembra che i neosposi abbiamo poi trascorso la notte presso il Grand Hotel Danieli, dove le camere hanno un costo che va dai 550 fino ai 4.250 euro.