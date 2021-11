Carmen Russo si sta godendo la sua partecipazione nella casa del Grande Fratello Vip. La ballerina a distanza di anni ha voluto rimettersi in gioco in un reality. La scorsa volta l’avevamo vista in Honduras all’Isola dei Famosi: correva l’anno 2012. Da un punto di vista lavorativo e professionale si sa quasi tutto di Carmen Russo e di suo marito Enzo Paolo Turchi. Ma siete curiosi di sapere dove abitano i due insieme a sua figlia Maria?

Fonte: web

Spulciando i profili Instagram dei due è possibile notare la villa dove vivono. Da come si vede in questo video la villa in cui vive Carmen Russo insieme a suo marito e sua figlia ha un enorme ingresso. Provvisto di cancello e un giardino immenso.

In quest’altro scatto è possibile notare la cucina arredata con pareti bianche, piastrelle rosse e mobili in legno. Ed infine il soggiorno, enorme, elegante, dove la coppia accoglie gli ospiti.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono davvero due personaggi molto amati. Il loro amore che va avanti da tantissimi anni è davvero straordinario. A distanza di anni i due si amano come il primo giorno.

Anche in questi mesi in cui Carmen è nella casa del Grande Fratello Enzo si sta prendendo cura della figlia e della casa. E la mancanza della moglie si fa sentire. “Adesso mi manca tanto. Questa volta mi manca un po’ di più, non ce la faccio più a fare la mamma” – ha confidato il ballerino 72enne in un’intervista al settimanale Nuovo: “Mi alzo alle 6 e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme”.