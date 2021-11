Enzo Paolo Turchi: svelata la cifra della sua pensione

Il ballerino ha ammesso di essere in difficoltà per l'importo dell'assegno

Enzo Paolo Turchi è un famoso ballerino sposato da anni con Carmen Russo che stiamo vedendo all’opera in queste settimane nella casa del Grande Fratello Vip. Nato a Napoli, Enzo dopo essersi diplomato alla scuola del Teatro San Carlo in danza classica diede il via alla propria carriera da ballerino partecipando a diverse trasmissioni di grande successo, arrivando a lavorare anche all’estero in paesi come Grecia, Germania e Argentina.

Oggi alla veneranda età di 72 anni si sta godendo sua figlia, in attesa del ritorno a casa di Carmen. Alcuni mesi fa, Enzo ospite a Storie Italiane da Eleonora Daniele si è schierato a difesa della categoria che rappresenta dei ballerini, sempre più in difficoltà.

“I ballerini che conosco sono in difficoltà, faccio questi appelli anche per i giovani che iniziano ora e non si sa cosa si ritroveranno tra vent’anni o trent’anni” – disse.

Fonte: web

Durante la trasmissione ammise anche a quanto ammonta il suo assegno mensile pensionistico: 720 euro. “Questa è un’offesa a persone che hanno lavorato 40/50 anni che prendono 500 euro al mese che non ci fai niente oggi. Non si tratta così un artista. Anche gli artisti sono dei lavoratori” – le sue parole.

A chi invece l’ha accusato di non aver messo da parte i soldi guadagnati con il suo lavoro, il ballerino ha risposto in modo piccato: “Io posso aver guadagnato tanti soldi, averli sprecati, averli regalati, messi da parte però sono affari miei, se io verso i soldi mi dovete dare la pensione. Non ha senso, non c’entra con la pensione. Ho pagato le tasse e i contributi e ho diritto di avere quanto mi spetta”.

Carmen Russo intanto nella casa del Grande Fratello Vip inizia ad avere nostalgia di sua figlia. Qualche giorno fa parlando con Manila Nazzaro ha chiesto: “Non è che in questi due mesi Maria si è dimenticata di me?”. “È impossibile” – ha risposto la collega tranquillizzandola.