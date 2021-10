Anche per i Vip questo è un momento piuttosto duro, in particolare è Enzo Paolo Turchi a parlare della sua imminente chiusura dell’accademia di danza in Sicilia. Dopo il duro lockdwon che ha colpito l’Italia in questi anni, l’ex ballerino si è trovato a fare i conti con le imposte.

L’uomo ha infatti dovuto pagare comunque 15 mesi di affitto dello stabile inutilizzato perdendo grossi guadagni. Il marito di Carmen Russo ha fatto due calcoli:

Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini.

La scuola di danza del ballerino ha sfornato molti talenti, ma in questi anni le spese da affrontare sono state tante:

Prima che venisse il Covid avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il galà, per i costumi. Tutti soldi perduti. La sartoria addirittura ha fallito e non ne so più niente. Se non avessi avuto dei soldi miei da parte, sarei andato a gambe all’aria. Purtroppo noi dello spettacolo non abbiamo avuto nessun aiuto.

Questo discorso potrebbe far pensare anche alla partecipazione di Carmen Russo al Grande Fratello VIP. Un aiuto economico in questo periodo non è sicuramente guastato.