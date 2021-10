Come tutti gli anni il GF Vip, la famosa e apprezzata trasmissione condotta con maestria da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci offre colpi di scena a non finire. In questa edizione ce ne sono stati già molti e di vario genere.

Fonte Studio GF Vip

Il più incredibile finora è stato vedere in piedi Manuel Bortuzzo. Tutto ciò ha comportato delle reazioni molto forti da parte di tutti gli inquilini della casa del GF Vip. La persona più colpita da questo accadimento straordinario è stata senza ombra di dubbio la soubrette Carmen Russo.

L’attrice si era appena svegliata e si stava accingendo ancora un po’ assonnata a fare colazione. D’improvviso si è trovata il ragazzo di fronte in piedi. Subito è rimasta sbalordita come se stesse assistendo ad un miracolo. Il giovane nuotatore infatti, aveva abbandonato la sedia a rotelle e stava camminando nel salone sulle sue gambe con l’ausilio di un deambulatore.

Fonte Studio GF Vip

Ricordiamo che il ragazzo è rimasto vittima di una sparatoria nel febbraio del 2019. Un colpo sparato da non molto lontano ha lesionato il suo midollo spinale, ma non completamente. Difatti si spera che con un po’ di tempo e cure particolari possa recuperare l’uso degli arti inferiori e di conseguenza la sua completa autonomia. Tornando a Carmen Russo, appena visto il nuotatore si è commossa e subito si è precipitata ad abbracciarlo e baciarlo dimostrando tutta la sua contentezza.

Fonte Studio GF Vip

La soubrette ha ammesso di non essersi resa conto subito di ciò che stava accadendo. Anche la cantante Katia Ricciarelli con fare materno e amorevole è stata prodiga di complimenti verso Manuel definendolo alto e molto bello. Nel mentre l’attrice lo abbracciava stringendolo dimostrando tutta la sua felicità. Non ci resta che attendere le prossime puntate per ulteriori colpi di scena.

